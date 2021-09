Tractations pour le nouveau gouvernement : la ruée vers l’arche d’Akhannouch

Les contours de la majorité gouvernementale se préciseront au cours de la semaine prochaine”, a déclaré, le 15 septembre, le nouveau chef de gouvernement désigné, Aziz Akhannouch, lors d’un point de presse organisé au siège de son parti à Rabat. Une déclaration qui intervient au terme de deux jours marathons, les 13 et le 15 septembre, durant lesquels le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), chargé le 10 septembre dernier par le souverain de former le nouvel Exécutif, a reçu, tour à tour, les secrétaires généraux des partis politiques représentés au Parlement par ordre décroissant, du Parti authenticité et modernité (PAM) jusqu’à l’Alliance de la fédération de gauche (AFG). Seuls Saâd-Eddine El Othmani, chef du gouvernement sortant et secrétaire général démissionnaire du Parti de la justice…

