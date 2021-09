Lahcen Kabiri : “Les oasis sont en crise et tendent à disparaître”

En 2019, l’ONG Greenpeace tirait la sonnette d’alarme sur le devenir des oasis au Maroc. Celle de la région de Drâa-Tafilalet, sur la vallée du Drâa moyen, est une oasis fortement menacée par sa vulnérabilité environnementale. Située entre le Haut Atlas central et l’Anti-Atlas oriental, la vallée du Drâa pâtit d’un climat aride lié à sa proximité avec le désert. Ce patrimoine de l’UNESCO fait aussi face à une grande vulnérabilité sociale de par la crise économique et l’exode rural qu’elle entraîne. Le délaissement progressif de ces terres aurait tendance à accélérer le processus de désertification et de changement climatique. Éclairage avec le professeur en géoscience et environnement Lahcen Kabiri, qui est également directeur de l’association Oasis Ferkla.

TelQuel : Quelles sont les causes des derniers incendies dans la région ?

Lahcen Kabiri : Une des premières causes, c’est l’irrégularité…