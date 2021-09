Résultats définitifs des législatives : le RNI augmente son nombre de sièges

Quelques heures après l’annonce des résultats provisoires des élections législatives suite au dépouillement de 96 % des bulletins de vote, le site elections.ma vient de publier la liste des résultats définitifs du scrutin législatif. Douze partis sont représentés au Parlement.

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) renforce sa présence dans l’hémicycle en remportant 102 sièges, devançant un peu plus le Parti authenticité et modernité (PAM), qui arrive second avec 87 sièges.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

à lire aussi Après la cinglante défaite du PJD, Abdelilah Benkirane invite El Othmani à démissionner

Le Parti de l’Istiqlal (PI) est classé 3e, avec 81 sièges, suivi par l’Union socialiste des forces populaires (USFP) avec 34 sièges, le Mouvement populaire (MP) avec 28 sièges, le Parti du progrès et du socialisme (PPS) avec 222 sièges, l’Union constitutionnelle (UC) avec 18 sièges, et le Parti de la justice et du développement (PJD) avec 13 sièges.

Le Mouvement démocratique et social (MDS) remporte 5 sièges, le Front des forces démocratiques (FFD) 3 sièges, l’Alliance de la fédération de gauche (AFG) 1 siège et le Parti socialiste unifié (PSU) 1 siège.