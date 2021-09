Elections législatives 2021 : le RNI vainqueur au coude à coude avec le PAM, le PJD dégringole

Fin de l’aventure pour le PJD, après dix ans de règne. Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a annoncé ce 9 septembre vers 3h du matin les résultats provisoires des élections législatives 2021, après le dépouillement de 96% des bulletins de vote.

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) est vainqueur, avec 97 sièges, au coude au coude avec le Parti authenticité et modernité (PAM), second avec 82 sièges.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Le Parti de l’Istiqlal (PI) est classé 3ème, avec 78 sièges, suivi par l’Union socialiste des forces populaires (USFP) avec 35 sièges, le Mouvement populaire (MP) avec 26 sièges, le Parti du progrès et du socialisme (PPS) avec 20 sièges, l’Union constitutionnelle (UC) avec 15 sièges, et enfin, le Parti de la justice et du développement (PJD) avec 12 sièges. D’autres partis ont également obtenu 12 sièges, mais leur nom n’a pas encore été révélé.

Plus de détails à venir.