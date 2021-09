Après la cinglante défaite du PJD, Abdelilah Benkirane invite El Othmani à démissionner

Abdelilah Benkirane a publié une lettre manuscrite ce matin sur sa page Facebook : “En tant que membre du Conseil national du PJD et sur la base de mon statut d’ancien secrétaire général du même parti, et après avoir appris la douloureuse défaite que notre parti a subie lors des élections liées à la Chambre des représentants, j’estime que le plus approprié pour notre parti dans ces circonstances difficiles est que le secrétaire général assume sa responsabilité et présente sa démission de la direction du parti, que son adjoint prenne cette responsabilité jusqu’à la tenue d’un congrès dès que possible pour que le parti continue à assumer sa responsabilité au service du pays à partir de sa nouvelle position.”

Selon les résultats provisoires des élections législatives 2021, après dépouillement de 96 % des bulletins de vote, le parti de la lampe n’a obtenu que 12 sièges, sa plus lourde défaite depuis dix ans.