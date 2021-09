Aziz Akhannouch : dans l’agriculture comme dans la pêche, des stratégies loin des objectifs

Durant cette campagne électorale, le chef du Rassemblement national des indépendants (RNI) a concentré toutes les attentions et toutes les attaques. Dernière en date, l’offensive de l’ex-chef du gouvernement contre son ministre de l’Agriculture. “Tu es incapable de défendre des choix politiques. Chacune de tes sorties est une catastrophe politique. Tu as prétendu vouloir élever les Marocains. Mais ils savent que ce n’est pas possible. Comptes-tu les affronter à l’aide des sites internet que tu as achetés ? J’ai toujours dit : ‘Pourquoi le blâmez-vous à cause de l’argent ?’ C’est en fin de compte tout ce qu’il a. Il n’a ni culture, ni idéologie, ni passé historique, ni parti politique”, a déclaré Abdelilah Benkirane dans un live sur Facebook le 5 septembre.

Fin août, le chef du PAM Abdellatif Ouahbi avait quant à lui accusé Aziz Akhannouch de fausser la campagne électorale avec l’utilisation massive d’argent. “Certains tentent de transformer l’article 47 de la Constitution en un article commercial, sujet des transactions financières et commerciales, ce qui remet en question le fondement de la démocratie”, avait-il déclaré lors d’un meeting. Même chose pour Nabil Benabdallah, secrétaire général du PPS, qui a dénoncé, dans l’émission de TelQuel Le Ring, l’utilisation massive d’argent, notamment par le chef du RNI.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Durant dix ans à la tête du ministère de l’Agriculture, Aziz Akhannouch a piloté l’une des stratégies les plus importantes de l’histoire du Maroc moderne : le Plan Maroc Vert (PMV). Entre réalisations et couacs, le passage ministériel du milliardaire est loin d’être exemplaire.

Un Plan Maroc Vert pâle

En 2018, le roi a reçu Aziz Akhannouch pour lui confier la deuxième phase du Plan Maroc Vert, qui devrait s’articuler autour de l’émergence d’une classe moyenne rurale. Dix ans après le lancement officiel du PMV, aucun bilan officiel n’a été réalisé. Selon les chiffres du HCP et de l’Office des changes, sur les quatre objectifs principaux, aucun n’a été rempli à 100 %.

Il s’agissait notamment de multiplier le PIB agricole par deux. “Le PIB a connu une hausse de 60 % par rapport à 2008,” déclarait Aziz Akhannouch le 18 octobre 2018. De 90,6 milliards en 2008 à 125 milliards de dirhams en 2018, la hausse du PIB agricole est en fait de 38 %.

Le PMV promettait la création de 1,5 million d’emplois “supplémentaires”. En net, il en a perdu 21.000 par an en moyenne depuis 2008, quand le secteur en créait 13.000 par an au cours de la décennie précédente, selon le HCP. À l’actif du PMV, selon l’Office des changes, l’accroissement de la valeur des exportations se fait en revanche bien sentir. Mais elle est plus due à l’augmentation des prix à l’international des produits qu’à une hausse du tonnage exporté, et la balance commerciale agricole demeure néanmoins négative.

En dix ans, selon le ministère, le PMV a coûté à l’État 41,6 milliards de dirhams. Dans le même temps, il a permis de mobiliser 62,4 milliards de dirhams d’investissements, à mettre à l’actif du PMV également. Le périmètre irrigué a aussi été augmenté, de nouvelles filières ont vu le jour.

Halieutis partout, Halieutis nulle part

Aziz Akhannouch avait aussi lancé un plan pour le développement de la pêche. Lancé en 2009, sous la présidence du roi Mohammed VI, le Plan Halieutis était doté d’une enveloppe de 6,6 milliards de dirhams et visait le développement d’une nouvelle dynamique dans le secteur halieutique en reposant sur trois axes : la durabilité, la performance et la compétitivité. Dix ans plus tard, un rapport de la Cour des comptes constatait que le ministère de tutelle n’avait pas été capable de produire un seul document officiel y faisant référence.

Aucun planning d’exécution n’avait d’ailleurs été prévu par le plan. Du point de vue ministériel, le Plan Halieutis n’a donc aucune existence officielle. Des quatre instances de pilotage qui étaient supposées le mettre en œuvre, pas une seule n’a vu le jour, de même que le “Comité national de la pêche” pour la concrétisation des projets stratégiques n’a jamais été constitué. Une incurie qui a eu raison de nombreux projets.

Le cœur du projet Halieutis visait à transformer le secteur halieutique en une économie performante et compétitive. Malgré le doublement du PIB de la pêche, qui a atteint 15 milliards de dirhams en 2015, la part du Maroc dans le marché mondial s’est maintenue sous la barre des 2 %, loin des 5,4 % visés pour 2020. La consommation annuelle de poisson par habitant ne progresse poussivement qu’à 13,6 kg, en dépit de l’investissement de 33 millions de dirhams dédié à la promotion des ressources halieutiques.

De nombreuses anomalies de gouvernance ont également été montrées du doigt. À l’exemple de l’exclusion non justifiée de la pêche hauturière du circuit de distribution géré par l’ONP. Le taux d’emploi du secteur laisse également à désirer puisque le rapport affirme que les besoins en “marins et en ouvriers qualifiés ne sont toujours pas comblés, et que l’effectif des formateurs au niveau des établissements de formation maritime demeure insuffisant”.

Les mesures d’Halieutis promettaient pourtant de générer plus de 70.000 nouveaux postes de travail.