Avant les élections, Manuel Valls tresse des lauriers à Aziz Akhannouch

Manuel Valls prend position sur le prochain scrutin marocain, et le fait savoir. Dans une tribune publiée le samedi 4 septembre sur le site du Journal du dimanche (JDD), l’ancien Premier ministre français place la focale sur les prochaines élections marocaines et apporte son soutien au candidat du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch. “Nous (Français, ndlr) aurions tout à gagner à ce que le gouvernement du Maroc soit dirigé par un stratège, un entrepreneur moderne, avec une véritable vision économique et sociale, capable de relever les défis du Maroc”, dit-il en conclusion de sa tribune qui ressemble à un véritable plaidoyer en faveur du ministre de l’Agriculture. Une sortie de l’ancien homme politique qui vient s’ajouter à un engagement croissant en faveur du Maroc. Fin avril, lors d’un entretien accordé au site du cabinet de lobbying MGH Partners, celui qui était,…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail