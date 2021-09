Jeux paralympiques : la Marocaine Fouzia El Kassioui s’adjuge l’argent au lancer de poids

Fouzia El Kassioui a réalisé un jet de 6,72 m, sa meilleure performance de la saison, derrière l’Algérienne Asmahane Boudjadar qui a battu à l’occasion le record paralympique avec un jet de 7,10 m. L’Australienne Maria Strong a complété le podium avec un jet de 6,63 m.

Cette journée a été marquée par la première médaille d’or du royaume, offerte par Abdeslam Hili, qui s’est imposé aux 400 m (T12) des Paralympiques de Tokyo, en battant le record mondial en 47 sec 59/100è.

La moisson du Maroc s’élève désormais à six médailles, après l’argent et le bronze de Yousra Karim et Hayat El Garaa de l’épreuve du lancer du disque (F41), le bronze de Saïda Amoudi au lancer du poids (F34) et l’argent de Mohamed Amguoun aux 400 m (T13).

(avec MAP)