Ces artistes de moins de 40 ans qui changeront le Maroc : Manal, Ismaël El Iraki, Abigail Assor, El Grande Toto...

Simohammed Fettaka, l’artiste caméléon Depuis 2009, il enchaîne les expositions, individuelles et collectives dans les quatre coins d’Europe et d’Afrique, avec quelques détours du côté des Etats-Unis. Artiste pluridisciplinaire, Simohammed Fettaka est un homme prolifique, un caméléon qui sublime toute matière brute en œuvre d’art. Réalisateur, sculpteur, peintre, plasticien, photographe… rien de ce qui a trait à l’art ne lui échappe. Natif de Tanger, il se forme principalement à Paris où il intègre différentes formations en arts visuels. En 2008, à seulement 27 ans, il fondait le festival Cinéma Nachia, à la Cinémathèque de Tanger, qui se veut une plateforme de rencontres, de formation et d’échanges entre jeunes réalisateurs. Dans son…

