Souvent comparé à Louis XIV et surnommé le Roi-Soleil marocain, le sultan Moulay Ismaïl a marqué l’imaginaire du Maroc. Il est à ce jour le monarque ayant régné le plus longtemps. 54 ans, 11 mois et 8 jours entre 1672 et 1727.

Dans L’Île du couchant, un roman historique de Gilbert Sinoué, l’auteur revisite cette période épique de l’Histoire du Maroc. Dans cet épisode de Qitab, Soundouss Chraibi et Murtada Calamy reviennent sur les principaux aspects de ce roman.