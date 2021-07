De l’autre côté du vent : le film inachevé d’Orson Welles

Le dernier film d’Orson Welles a vu le jour et est visible sur la plateforme Netflix, qui a également produit l’oeuvre en question. Car De l’autre côté du vent est resté au placard pendant plus de 40 ans. Nombreux sont les déboires qui n’ont pas permis à ce film d’exister. Des difficultés à trouver des financements, le caractère “arrogant” de Welles qui se battait avec les producteurs, des problèmes de droits d’auteur… et surtout la grande audace formelle à laquelle s’est adonné le cinéaste pour ce dernier film. Comme si l’auteur du révolutionnaire Citizen Kane voulait pousser ses limites au maximum et questionner, une fois de plus, non pas l’esthétique du cinéma, mais plutôt sa rhétorique.

La malédiction

De l’autre côté du vent, ce film maudit, répond aussi à un contexte. Celui du Nouveau cinéma des années 1970 où Welles n’arrivait plus à trouver sa place. Faute de pouvoir financer ses films aux États-Unis, Welles s’était exilé…