Les Libanais, saignés par une oligarchie politico-financière

Comme si les manques d’électricité, de gaz et de pétrole ne suffisaient pas, la liste des pénuries s’allonge encore au Liban. “Cette semaine, il y a une pénurie de médicaments dans le pays. Ça sera quoi la semaine prochaine ?”, s’inquiète Karim Bitar, directeur du département de sciences politiques de l’université Saint-Joseph de Beyrouth. Au pays du Cèdre, la crise ne cesse d’asphyxier la population. Au point que les hôpitaux privés les plus réputés du pays, comme l’Hôtel-Dieu de Beyrouth, ne peuvent plus accueillir de nouveaux patients. Faute d’électricité, de gaz et de médicaments suffisants pour soigner correctement les patients. Le secteur médical est loin d’être le seul affecté par la crise économique et financière qui gangrène le Liban, comme une tumeur se disséminant partout dans le pays. Depuis quelques semaines déjà, la population subit des pénuries de carburant, qui mettent à mal le quotidien des Libanais. Les…

