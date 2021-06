Covid-19: est-il judicieux d'alléger les mesures de restriction à l'approche de l'été?

T ayeb Hamdi, Médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé

“Chacun doit prendre ses responsabilités sur le respect des gestes barrières” “Il y a un risque, et la question est de savoir comment le minimiser. Il faut rester vigilant avec l’ouverture des frontières et, en même temps, la complexité sera de se montrer plus strict sur les mesures-barrières. Le relâchement est visible. Chacun doit prendre ses responsabilités sur le respect des gestes barrières, notamment les propriétaires et gestionnaires de lieux clos comme les cafés et les mosquées.

“Après, bien sûr, nous serons confrontés à une hausse des cas. C’est normal quand on procède à un allègement” Tayeb Hamdi

Ne pas sortir de ces mois de restrictions ne constitue pas une…