Liberté de création : peut-on critiquer une profession dans une oeuvre artistique ?

La sitcom ramadanesque Café Ness Ness a défrayé la chronique avec son rôle principal d’avocate exerçant dans un café. Pas du goût d’un groupe de juristes, qui a porté l’affaire devant la HACA. L’instance audiovisuelle a indiqué que la liberté de création prime dans ce cas précis, sans pour autant mettre fin à la controverse. Débat entre Driss Chouika, réalisateur et secrétaire général de la Chambre nationale des producteurs de films et Omar Bendjelloun, docteur en droit international et avocat.