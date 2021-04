Ramadan : l’extension du couvre-feu était-elle vraiment nécessaire ?

C’est acté. Le couvre-feu nocturne a été prolongé pour le mois de ramadan et débutera désormais à 20 h au lieu de 21 h, douchant les espoirs de ceux qui réclamaient l’ouverture des mosquées ou des cafés et restaurants le soir. Débat entre l'épidémiologiste Jaâfar Heikel et Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé.

Par Anaïs Lefébure