Aziz Benslimane, master of trottinettes électriques

I ngénieur des années 1990

Aziz Benslimane a suivi un parcours classique. Après avoir intégré les classes préparatoires à Angers en France dans les années 1990, il rejoint l’Ecole Hassania des ingénieurs à Casablanca. Il doit alors choisir entre le BTP et l’électrique. Il opte pour le volet électrique et système d’information, du fait de son aspect novateur. Il obtient également un DESS en finance, et c’est chez Uniforce, un intégrateur global de solutions informatiques, qu’il construit vingt ans de carrière, en passant de technico-commercial à directeur général, puis DG de toute les filiales. En multipliant les projets, Aziz trouve toujours de nouveaux concepts à partager. “La position de DG ne m’a pas empêché de poursuivre mes rêves en parallèle”, indique-t-il.

Graine d’entrepreneur

En quête de nouveaux challenges, Aziz Benslimane rejoint l’univers des entrepreneurs en…