Le leader du Hamas, Ismail Haniyeh, attendu au Maroc ce 16 juin

Dans la journée du 16 juin, une délégation du mouvement Hamas menée par le chef du bureau politique de l’organisation palestinienne, Ismail Haniyeh, est attendue au Maroc. Ce déplacement a lieu suite à une invitation adressée au leader palestinien par le PJD.

نتشرف في حزب العدالة والتنمية باستقبال وفد عن حركة حماس يقوده رئيس المكتب السياسي للحركة الأستاذ المناضل إسماعيل هنية، فمرحبا بضيوفنا الكرام في #المملكة_المغربية التي أكدت مرارا دعمها – ملكا وحكومة وشعبا – لنضال الشعب الفلسطيني حتى تقوم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف pic.twitter.com/d6zMP1bHRw — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) June 16, 2021

A cette occasion, il sera reçu par plusieurs autres formations politiques et associations. Ismail Haniyeh aura également l’occasion de discuter avec le Chef de gouvernement Saad Eddine El Othmani qui le recevra à la résidence du Chef de gouvernement.

Pour rappel, le 21 mai, le secrétaire général du PJD avait adressé une lettre à Ismaïl Haneyeh, président du bureau politique du Hamas, le félicitant “à l’occasion de la victoire du peuple palestinien et sa forte résistance” contre “l’entité sioniste”.

Une réaction intervenue le jour de l’entrée en vigueur de l’accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et les factions palestiniennes dans la bande de Gaza après onze jours de violences. En réaction à ces propos, le chargé d’affaires israélien au Maroc avait qualifié le Hamas de soutien de l’Iran et, in extenso, de soutien du Polisario. Un tweet supprimé depuis par le diplomate israélien David Govrin.

Cette réception intervient dans la foulée d’une réunion des ministres arabes des Affaires étrangères lors de laquelle les diplomates des 22 pays ont condamné l’appel à manifestation lancé par des partis d’extrême droite israéliens pour effectuer une marche dans la vieille ville de Jérusalem lors de laquelle seront brandis des drapeaux israéliens.