Le roi Mohammed VI ordonne l’envoi d’une aide humanitaire au profit de la population palestinienne

Cette aide humanitaire, constituée de 40 tonnes, est composée de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de couvertures, a précisé le ministère dans un communiqué, soulignant que l’aide humanitaire sera cheminée par des avions des Forces Armées Royales.

La décision du roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, s’inscrit dans le cadre du soutien continu du royaume à la cause palestinienne juste et sa solidarité permanente avec le peuple palestinien frère, ajoute-t-on.

Le Maroc avait dénoncé, dans les termes les plus fermes, les violences perpétrées dans les territoires palestiniens occupés, et dont la poursuite ne mène qu’à creuser le fossé, renforcer les rancœurs et éloigner d’autant les chances de paix dans la région.

(Avec MAP)