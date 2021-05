[Le Scan] Campagne de vaccination : merci la Chine ?

Le Maroc fait un pas de plus vers l’immunité collective. La réception de nouvelles doses du vaccin chinois Sinopharm, ce jeudi 27 mai, permet au Royaume d’espérer pouvoir atteindre rapidement les 40 % d’immunité collective. L’objectif des 80 % de population cible vaccinée d’ici septembre est “atteignable”, selon plusieurs experts.

Alors, bientôt “tous” vaccinés Sinopharm ? Où en est-on dans la campagne de vaccination ? Serons-nous redevables à Pékin ?

Pour Le Scan, Landry Benoit reçoit Dr Said Moutaouakil, membre de la Commission technique et scientifique, et Mohamed Benchekroun, professeur de management, ambassadeur du Club des dirigeants en Chine.