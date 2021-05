Frais de scolarité, accès au logement : le CESE pointe les freins de la classe moyenne

Pilier de stabilité socio-politique, la classe moyenne revêt une importance cruciale pour le développement du Maroc. Suite à une saisine du président de la Chambre des conseillers, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a publié, le 19 mai, un rapport intitulé “Renforcer et élargir la classe moyenne au Maroc : enjeux et moyens pour créer une classe moyenne qualifiée, prospère et qui prend l’initiative”. Décryptage.

Par Soufiane Chahid