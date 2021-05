2M et Medi1 contrôlées par la SNRT, nouvelle chaîne d’info en continu, service VOD... les détails de la réorganisation de l’audiovisuel public

C’est l’un des plus grands chantiers du paysage audiovisuel marocain. Lundi 24 mai, le ministre de la Culture Othman El Ferdaous a annoncé dans le JT d’Al Aoula que 2M et Medi1TV passaient sous le giron de la SNRT. Ce mardi, le ministre a expliqué la réorganisation du pôle audiovisuel public lors d’une réunion de la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants.

La SNRT transformée en holding

Le projet se fera en plusieurs étapes. D’abord, il s’agira d’éponger les dettes des deux entreprises Soread-2M et Medi1TV à travers un “coup d’accordéon”, une technique visant à payer les dettes en réduisant le capital, avant de refaire une augmentation de capital avec un nouvel actionnaire. Pour Medi1TV, cette opération a été réalisée par CDG investissement, qui est propriétaire à 100 % du média. La…