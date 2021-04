Le journaliste sportif Choukri Alaoui n'est plus

Choukri Alaoui n’est plus. La deuxième chaîne 2M, où il a exercé pendant plus de 25 ans, a annoncé la nouvelle durant la nuit du 28 avril.

Choukri Alaoui aura marqué plusieurs générations par son dévouement et sa passion pour le sport. Son visage et sa voix sont notamment associés à la Coupe du monde 1994 disputée aux Etats-Unis, aux matchs du football italien et espagnol diffusés sur 2M à l’époque, à la NBA et à plusieurs émissions dont l’émission sportive “Que du sport”.

En avril 2016, il avait annoncé en direct son départ à la retraite.