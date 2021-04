Décès du journaliste et critique d’art Jamal Boushaba

Le journaliste culture, critique d’art et curateur Jamal Boushaba est décédé ce mardi 20 avril des suites d’un cancer, apprend-on auprès de ses proches.

Mon ami et beau-frère Jamal Boushaba vient de tirer sa révérence. Allah yerahmou. Adieu. Publiée par Anis Hajjam sur Mardi 20 avril 2021

Collaborateur à Télé Plus et au Journal à la fin des années 1990, il a ensuite été directeur artistique pour le magazine féminin Parade, et a collaboré avec les sites d’informations Le Desk et Le360.

Il a également écrit pour TelQuel entre les années 2014 et 2019, où il collaborait à la rubrique culture du magazine.

Il venait de publier son premier recueil de poésie aux éditions Le Fennec, intitulé Champs de nuit.

Au nom de toute l’équipe de TelQuel, nous présentons à sa famille et ses proches nos plus sincères condoléances.