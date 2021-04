Les compagnies russes Aeroflot et S7 vont desservir le Maroc

Une petite concurrence pour la RAM sur l’axe Maroc-Russie qu’elle dessert à raison de deux vols par semaine. Deux compagnies aériennes russes vont proposer des vols entre Moscou et Casablanca et Moscou et Agadir.

Dans le détail, la compagnie S7 Airlines proposera dès le 30 avril prochain un vol hebdomadaire effectué via un Boeing 737-800 entre les aéroports de Moscou-Domodedovo et celui de Mohammed V de Casablanca.

D’un autre côté, la compagnie Aeroflot proposera de son côté, dès le mois de juin, une liaison aérienne ligne directe entre les aéroports de Moscou-Sheremetyevo et celui d’Agadir-Al-Massira. La fréquence sur cette ligne sera de trois vols par semaine.

La Russie est encore considérée comme un pays sûr par le Maroc. Contrairement à la cinquantaine de pays à qui le Maroc a fermé son espace aérien, les touristes russes peuvent séjourner au royaume en présentant un test PCR négatif. Au moment du lancement de la stratégie pour la reprise du tourisme, l’afflux de touristes russes ne peut être qu’une aubaine.