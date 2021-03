Air Arabia lance cinq nouvelles liaisons aériennes vers l’Espagne

Barcelone, Bilbao, Malaga et Valence depuis Fès, Marrakech et Tanger. Pour étoffer son offre vers l’autre rive de la Méditerranée, la compagnie Air Arabia annonce le lancement de cinq lignes aériennes vers l’Espagne.

Les passagers en provenance de l’aéroport de Fès-Saiss pourront ainsi se rendre à Malaga tous les mardis et vendredis. Cette liaison est l’une des cinq que la low-cost marocaine prévoit de lancer à partir de ce 28 mars, selon un communiqué repris par Air Journal.

À la même date, l’aéroport Marrakech-Menara sera relié à Barcelone, les jeudis et dimanches. De Tanger-Ibn Battouta, les vols d’Air Arabia desserviront Bilbao (le mardi et le vendredi), Valence (le lundi et le jeudi) et Malaga cinq fois par semaine.

L’annonce de la compagnie marocaine intervient alors que la liste des destinations avec lesquelles les liaisons aériennes sont temporairement suspendues continue de s’allonger en raison de la pandémie de Covid-19, notamment le variant britannique du virus réputé plus contagieux. 26 pays ont rejoint cette liste qui interdit tout vol en provenance ou à destination de ces pays.

La fermeture de l’espace aérien marocain concerne ainsi l’Algérie, l’Égypte, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l’Allemagne, la Turquie, le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, le Danemark, l’Australie, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, l’Autriche, le Portugal, la Suède, la République tchèque, l’Ukraine, le Brésil, la Pologne, la Norvège, la Finlande, la Grèce, le Liban et le Koweït.