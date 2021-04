Les Émirats menacent les personnes non vaccinées de restrictions

Les Émirats, qui comptent environ 10 millions d’habitants, ont entamé en décembre leur campagne de vaccination dans les sept membres de cette fédération pour leurs citoyens et les résidents étrangers qui constituent la majorité de la population. Et le pays enregistre l’un des meilleurs taux de vaccination par habitant dans le monde, après Israël.

Mais le nombre d’infections quotidiennes reste important, après que la fédération a rouvert ses aéroports au tourisme. L’Autorité nationale de la gestion des urgences, des crises et des catastrophes a affirmé sur Twitter que les Emirats avaient “administré 111.176 doses de vaccin ces dernières 24 heures pour parvenir à un total de 9.900.002 doses”. Mais cette autorité a lancé mardi une mise en garde aux personnes ayant fait le choix de ne pas se faire vacciner.

“Des mesures strictes sont envisagées pour restreindre les mouvements des individus non vaccinés (…) comme leur interdire l’entrée de certains endroits et empêcher l’accès à certains services”, a-t-elle écrit sur Twitter. Elle a souligné que “le retard dans la vaccination ou la non-vaccination poserait un danger à la sécurité de la société et mettrait tous les groupes, surtout les plus vulnérables, en danger (…)”.

We are all responsible towards society and have a role in preserving its health and safety, the vaccine is our best means to recover and return to a normal life.#TogetherWeRecover pic.twitter.com/ao5T3SRrAD

— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) April 20, 2021