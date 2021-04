Covid-19 : faut-il adapter les restrictions sanitaires selon les régions ?

Le durcissement des restrictions sanitaires durant le ramadan au niveau national a irrité les professionnels de plusieurs secteurs. Ils appellent à lancer le débat sur la nécessité d’adapter les mesures à la situation de chaque région, notamment celles qui connaissent une propagation limitée du virus. Débat entre Najwa Koukouss, avocate et présidente de la jeunesse du PAM et Saïd Moutaouakil, membre du comité scientifique et technique.

Par Mohamed Berrada