Avec Pretend it’s a city, Scorsese fait une série d'une misanthropie joyeuse

Fran Lebowitz est payée pour parler. Ou plutôt, selon ses termes, “juger”. Figure intellectuelle new-yorkaise, elle est peu connue de l’autre côté de l’Atlantique.

Queen of New York

Un anonymat relatif duquel elle est sortie en janvier dernier grâce à la série documentaire qui lui est dédiée, Pretend it’s a city. Une série de sept épisodes dans laquelle Lebowitz, accompagnée de son ami et producteur Martin Scorsese, explore New York et les obsessions de la vie moderne.

Dans cette mini-série, Fran Lebowitz partage volontiers ses opinions et jugements sur absolument tous les sujets possibles. Le New York de sa jeunesse, ses amitiés, les chauffeurs de bus, la manière dont les gens marchent, l’écriture, etc. Arrivée à New York dans les années 1970, à l’époque où la métropole était plus connue pour son insalubrité…