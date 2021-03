Perseverance sur Mars : les “7 minutes de terreur” racontées par Kamal Oudrhiri

L’atterrissage de Perseverance sur Mars était le cinquième qu’il vivait à la NASA. Directeur du projet Cold Atom Lab et manager du groupe Radar Planetary et Radio Science au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, Kamal Oudrhiri est chargé de l’équipe Radio Science qui a piloté l’atterrissage de Perseverance sur Mars le 18 février dernier. À la NASA depuis 1993, ses recherches portent également sur la science atmosphérique planétaire, la science de la gravité et le radar bistatique.

Kamal Oudrhiri est l’invité de la série Tête chercheuse. Il nous raconte comment se sont passées les 7 minutes d’atterrissage, devenues temps de terreur sur Mars.