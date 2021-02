Into the night : haletante course contre le soleil

Aéroport de Bruxelles, la nuit. Des passagers procèdent au check-in pour entrer dans la salle d’attente. L’avion doit assurer la desserte Bruxelles-Moscou. Les premiers passagers, pas plus de dix, embarquent et attendent. Tout est normal. Soudain, un militaire de l’OTAN déboule dans la cabine. Il donne ordre au copilote de mettre le cap vers l’ouest. Son prétexte : il faut constamment voler de nuit et échapper au soleil, car ses rayons sont devenus mortels. Le suspense et la panique sont lancés. D’une situation tout à fait ordinaire, on plonge dans un suspense insoutenable. C’est à un huis clos auquel on aura affaire pendant les six épisodes de cette minisérie tirée du livre The Old Axolotl de Jacek Dukaj. Un seul décor : l’avion. Nombre de personnages 10.

Toute l’histoire s’articulera…