Campagne de vaccination : 4 millions de doses du vaccin AstraZeneca-Oxford viennent d’arriver au Maroc

La deuxième tranche de vaccins AstraZeneca-Oxford, fabriqués et distribués depuis l’Inde, vient d’arriver sur le sol marocain. Ce jeudi 11 février en début d’après-midi, un avion de la Royal Air Maroc a acheminé, à Casablanca, un nouveau lot de doses du Covishield, ce produit issu d’un transfert de technologie du laboratoire britannico-suédois et conçu industriellement par le Serum Institute of India.

Selon les informations de l’agence Reuters, glanées auprès de sources au sein du ministère de la Santé, ce deuxième envoi concerne 4 millions de doses de vaccins, deux fois plus donc que la première tranche reçue le 22 janvier. “Ce nouveau lot permettra une poursuite régulière de la campagne nationale de vaccination”, a déclaré à Reuters Said Afif, membre du comité scientifique du ministère de la Santé.

Le 10 février, la presse indienne se faisait déjà l’écho d’envois commerciaux imminents, pour ce mois de février. Ainsi, 24 millions de doses du Covishield allaient être exportées à destination de 25 pays, parmi lesquels le Brésil, la Serbie, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis ou encore le Qatar.