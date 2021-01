GameStop : comment de simples boursicoteurs ont fait plier des hedge funds

Tout est parti d’un simple forum de discussion sur la plateforme communautaire Reddit. La communauté du sous-forum r/wallstreetbets rassemble plus de deux millions de traders et d’aspirants traders, amateurs d’opérations d’achat et de vente d’actions sur internet.

Avide d’opérations boursières à haut risque, donc à fort potentiel, un groupe d’apprentis traders actifs sur le forum a décidé d’acquérir des actions GameStop, une chaîne de magasins spécialisés dans les jeux vidéo, estimant que sa valeur est sous-estimée par Wall Street. C’est alors que les habitués du forum ont souhaité prendre le contrôle de l’entreprise à peu de frais. Ce qui n’était au début qu’une blague entre internautes va devenir un véritable combat entre de petits investisseurs et des fonds d’investissement faisant figure de barons de la finance.

À une époque où la vente en ligne, sur les plateformes de téléchargement ou de e-commerce, détrône petit à petit les distributeurs physiques, le moins que l’on puisse dire est que l’action GameStop n’affiche pas une santé phénoménale : l’action est tombée à 10 dollars en 2019 puis à moins de 3 dollars en 2020, établissant sa capitalisation boursière aux environs de 100 millions de dollars, ce qui représente un très faible montant par rapport aux capitalisations habituellement cotées à Wall Street.

De l’argent facile

En raison de ces difficultés financières, le titre du groupe est l’un des plus ciblés à Wall Street par la vente à découvert. Appelée “short selling” ou “shorting” en anglais, cette technique consiste à vendre un titre dont on anticipe la baisse, et qu’on ne possède pas toujours, du moins pas encore au moment de la vente. Le vendeur s’engage en fait à fournir un titre à un certain prix à une certaine date, en faisant le pari que le cours de ce titre va baisser entre-temps, ce qui lui permettra d’engranger la différence. Si le prix augmente, le vendeur engagé se voit dans l’obligation de payer la différence.

Elon Musk a également affiché son soutien aux forumistes en tweetant un lien vers r/wallstreetbets, contribuant à la hausse des prix

C’est cette augmentation du prix de l’action que des fonds d’investissement n’ont pas vu venir, et qui va leur coûter très cher. En quelques séances, l’action des magasins de jeux vidéo a grimpé à un rythme ahurissant, grâce à l’action coordonnée des internautes du forum r/wallstreetbets souhaitant donner tort aux grands noms de la finance. Ils “ont décidé de les embêter tout en se faisant de l’argent facile”, explique l’analyste financier Michael Futter au site de jeux vidéo PC Gamer.

Vers une action du régulateur ?

Ceux qui avaient emprunté des actions avant de les vendre en pariant sur la baisse de leur valeur se sont retrouvés contraints de les racheter en panique pour limiter leurs pertes, ce qui a mené, mécaniquement, à une nouvelle hausse du cours de l’action GameStop, selon le site spécialisé MarketWatch. L’action GameStop est ainsi montée de 18 % lundi, puis de 93 % mardi et a explosé de 135 % mercredi 27 janvier. Mardi soir, Elon Musk, récemment promu homme le plus riche du monde, a également affiché son soutien aux forumistes en tweetant un lien vers r/wallstreetbets, contribuant à la hausse des prix constatée mercredi.

La montée en flèche de l’action GameStop n’a pas manqué de faire couler de l’encre dans l’univers des spécialistes de la finance. Certains parient sur une possible intervention de la SEC, le gendarme de la Bourse aux États-Unis. Face à l’extrême volatilité du titre, dont la cotation a dû être suspendue à de multiples reprises ces derniers jours, une action de la SEC serait justifiée.

Les échanges seraient mis en suspens pendant quelques jours pour s’assurer que tous les investisseurs aient accès à des informations exactes et à jour. La SEC peut également lancer une enquête pour manipulation du prix de l’action, mais la commission communique rarement avant l’ouverture d’un dossier.