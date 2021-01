Coronavirus: Arrivée du vaccin chinois et lancement de la campagne de vaccination la semaine prochaine

Du nouveau pour les vaccins. Dans un communiqué diffusé ce 22 janvier, et que TelQuel Arabi a pu consulter, le ministère de la Santé annonce la réception de la première livraison du vaccin Sinopharm mercredi 27 janvier en provenance de la Chine. La même source précise également que le coup d’envoi de la campagne de vaccination sera donné la semaine prochaine.

Comme annoncé précédemment, la campagne de vaccination concernera d’abord les personnes considérées comme « à risque ». Il s’agit notamment des professionnels de santé âgés de 40 ans et plus, des représentants des forces de l’ordre et des corps sécuritaires, ainsi que les femmes et hommes opérant dans le secteur de l’enseignement âgés de 45 ans et plus. La campagne devrait viser en priorité les régions les plus impactées par la maladie.

Les personnes concernées pourront obtenir un rendez-vous via la plateforme liqahcorona.ma ou en contactant le 1717 par téléphone ou SMS à partir du dimanche 24 janvier à midi. Le ministère de la Santé invite néanmoins les citoyens à respecter les consignes sanitaires en vigueur et indique que toute communication autour de la campagne de vaccination se fera via la télévision, les réseaux sociaux, la radio et le site officiel du département de la Santé.