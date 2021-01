Abdelkader Bourhim : “Le sport pourrait représenter près de 3% du PIB”

Expert en stratégie de développement des clubs et organisations sportifs, Abdelkader Bourhim est l’auteur d’un rapport qui plaide pour que le sport soit intégré dans la réflexion de la Commission spéciale sur le nouveau modèle de développement (CSMD) comme levier de développement au Maroc. Intitulé “Le sport que nous voulons : le pouvoir économique, social et stratégique du sport dans le nouveau développement du Maroc”, le document a été mis en ligne sur la plateforme officielle de la commission, et propose 10 recommandations stratégiques qui ont pour but de mettre en œuvre une politique sportive efficace et performante.

à lire aussi De la nécessité de faire du sport un levier de développement au Maroc (rapport)

Dans cette interview, Abdelkader Bourhim revient sur l’importance de la bonne gouvernance dans le sport de demain, qui pourrait être bien plus rentable si le produit suit des processus définis comme la formation ou encore…