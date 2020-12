Covid-19 : l’Espagne commencera à vacciner le 27 décembre

Cette annonce intervient au lendemain de celle de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui avait indiqué jeudi que la vaccination commencerait dans l’UE entre le 27 et le 29 décembre avec le vaccin Pfizer-BioNTech. L’Espagne est le premier membre de l’UE à annoncer la date précise du début de sa campagne de vaccination depuis la déclaration de Mme von der Leyen.

“Le début de la fin de la pandémie”

L’Agence européenne des médicaments (AEM) doit se pencher le 21 décembre — une semaine plus tôt que prévu — sur la demande d’autorisation du vaccin Pfizer-BioNTech. L’arrivée du vaccin “signifie le début de la fin de la pandémie, mais pas la fin”, et “il faudra maintenir la garde” et continuer à respecter les restrictions, a insisté M. Illa lors d’une conférence de presse.

Il a, par ailleurs, appelé les Espagnols “à la plus grande prudence” en vue des fêtes de fin d’année, alors que la situation de l’épidémie, qui s’était nettement améliorée en novembre, connaît un “changement de tendance” qu’il a qualifié d’“inquiétant”.

Dans ce contexte, plusieurs régions du pays, compétentes en matière de santé et de gestion de l’épidémie, ont ainsi décidé de serrer la vis avant Noël en annonçant de nouvelles mesures de lutte contre la pandémie.

L’Espagne commencera sa campagne de vaccination par les personnes à risque ou très exposées, comme les résidents des maisons de retraite, le personnel médical ou les personnes en situation de dépendance.

Le gouvernement espère vacciner 15 à 20 millions de personnes, sur une population de 47 millions, d’ici à mai ou juin prochain, dont 2,5 millions d’ici à fin février. L’Espagne est l’un des pays européens les plus durement frappés par la pandémie, avec près de 1,8 million de cas confirmés et plus de 48.700 morts, selon le dernier bilan officiel.