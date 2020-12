El Othmani salue la reconnaissance du Sahara marocain mais esquive la normalisation avec Israël

La reconnaissance par les Etats-Unis d’Amérique, à travers un décret présidentiel, de la marocanité du Sahara et de la souveraineté du Royaume sur l’ensemble de ses provinces du Sud est « une victoire historique » pour la cause nationale et la marocanité du Sahara, a affirmé le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani à la MAP le 11 décembre.

El Othmani a aussi expliqué que cette reconnaissance « constitue un tournant important » dans la mesure où c’est la première fois qu’un pays occidental reconnaît aussi explicitement la marocanité du Sahara, relevant que les Etats-Unis ne sont pas seulement une superpuissance, mais aussi un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations-Unies.

Le chef du gouvernement n’a pas évoqué la normalisation des relations encore le Maroc et Israël. El Othmani avait rejeté catégoriquement “toute normalisation avec l’entité sioniste” lors du Forum national de la jeunesse du PJD, le 23 août dernier.