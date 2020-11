Le nouveau consul général de France à Tanger retrouvé mort à la résidence du consulat

Le nouveau consul général de France à Tanger a été retrouvé mort ce jeudi 19 novembre. D’après Le360, à l’origine de l’information, le corps de Denis François a été retrouvé aux alentours de 7 heures du matin. Le pure-player précise que “le diplomate se serait pendu dans sa chambre”.

Une enquête ouverte

Selon nos sources, une enquête a été ouverte sur les circonstances de sa mort dans la résidence du consulat. Une source proche nous a indiqué que, pour l’heure, “les circonstances ne semblent pas porter vers un suicide, comme cela a pu être relayé”. Les circonstances de sa mort n’ont, pour l’heure, pas fait l’objet d’une quelconque communication par l’ambassade de France au Maroc ni par le Quai d’Orsay.

La disparition de Denis François intervient un peu plus de deux mois après sa nomination, par décret, à la tête du consulat de Tanger, le 15 septembre, succédant ainsi à Thierry Vallat qui était resté en poste durant trois années. Denis François était auparavant passé par différents postes d’administration et de conseiller pour le ministère des Affaires étrangères français, à Paris.

Né le 29 avril 1965 et diplômé d’une maîtrise en droit public, il a fait son entrée au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en 1992, avant d’être nommé responsable de la zone Asie-Océanie au sein de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), entre 1992 et 1995.

Après différentes expériences au sein du Quai d’Orsay, il a notamment été consul général adjoint à Montréal, entre 2004 et 2009 et chef du bureau des politiques statutaires et de gestion des ressources humaines, entre 2013 et 2016.