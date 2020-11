Mort de Mahjoubi Aherdane : de l’armée au gouvernement, retour sur le parcours de “l’indompté”

La nouvelle s’est répandue ce dimanche 15 novembre. Un vieux rescapé du Maroc d’antan n’est plus. Mahjoubi Aherdane s’est éteint à un âge objet de mystère. C’est que le leader charismatique du MP était un nonagénaire qui ignorait la date exacte de sa naissance. “Il n’y avait pas d’état civil à l’époque”, disait-il de son vivant. Mais qui était-il vraiment ? Officier de l’armée française, caïd tribal, résistant, leader politique, poète, artiste-peintre… Ceux qui l’ont côtoyé parlent d’abord d’“un homme libre de l’Atlas”. L’histoire officielle retiendra de feu Aherdane qu’il fut le premier gouverneur de Rabat en 1956. Ministre de la Défense de 1961 à 1964, il est ensuite nommé à l’Agriculture avant de revenir à la Défense de 1966 à 1967. Plus tard, de 1977 à 1981, Hassan II le nomme aux Postes et aux télécommunications, puis ministre d’État chargé…