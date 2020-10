La Zambie et l’Eswatini ouvrent des consulats à Laâyoune

Les cérémonies d’inauguration de ces deux consulats ont été présidées par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la Zambie, Chalwe Lombe, et la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume d’Eswatini, Thulisile Dladla.

Depuis la fin de l’année dernière, la ville de Laâyoune a connu une forte dynamique diplomatique avec l’inauguration des antennes consulaires de l’Union des Comores, du Gabon, de la République centrafricaine, de Sao Tomé-et-Principe, du Burundi et de la Côte d’Ivoire.

Dans la région des Provinces du Sud, d’autres représentations diplomatiques africaines se sont récemment installées à Dakhla, notamment le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau qui ont ouvert des consulats généraux dans la ville vendredi dernier.

(avec MAP)