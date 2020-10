PLF 2021 : la “contribution de solidarité” provoque la colère des syndicats

Une des grandes mesures fiscales contenues dans le Projet de Loi de finances (PLF) 2021 est l’institution d’une contribution sociale de la solidarité sur les bénéfices et revenus au titre de l’exercice 2021. En plus des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, cette contribution concernera les personnes physiques soumises à l’impôt sur les revenus au titre des revenus professionnels, agricoles, fonciers, immobiliers, ainsi que les revenus salariaux et revenus assimilés. La contribution est calculée selon le taux de 1,50 % sur la base du revenu global net d’impôt égal ou supérieur à 120.000 dirhams. Mise en place dans le but de récolter environ 5 milliards de dirhams, cette contribution obligatoire sera allouée à soutenir la protection sociale des travailleurs du secteur informel et permettra d’alimenter le Fonds de soutien à la cohésion sociale créé en 2012.

“Mesure antisociale”

Du côté des syndicats, cette nouvelle contribution ne passe pas. Jugée “antisociale”, les représentants des salariés…