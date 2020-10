Prix des médicaments : entre absence de logique et creusement du déficit de la couverture sociale

Les prix des médicaments changent, mais certaines habitudes non. Parmi elles, l’absence de transparence du ministère de la Santé. En effet, il est de coutume pour le département de Khalid Ait Taleb de présenter à intervalle irrégulier une liste de médicaments dont le prix a été revu à la baisse, sans pour autant donner de détails sur les motifs de cette révision et encore moins sur l’impact de cette baisse pour le citoyen et les organismes de couverture sociale. Alors que la crise sévit, comment expliquer ces lacunes alors que les prix inchangés de certains médicaments coûtent chaque année des millions de dirhams ?

Une politique en manque de repères

L’essentiel pour le département de Khalid Ait Taleb semble être d’allonger une liste qui, depuis l’application du décret 2.13.8852…