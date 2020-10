Face aux promesses non tenues, les pensionnaires de l’orphelinat de Sidi Bernoussi investissent la rue

Le lundi 5 octobre, la porte d’accès à l’Association de bienfaisance de Sidi Bernoussi, dans la préfecture de Casablanca, qui héberge des orphelins, enfants et adolescents délaissés, mais aussi des adultes, était bloquée par une foule de bénéficiaires. Plus d’une centaine de manifestants réclamaient leur droit à “l’insertion sociale et professionnelle” et à “un logement social” comme cela leur a été promis par l’administration de l’orphelinat, mais aussi par les autorités locales il y a plus de huit mois.

Des paroles en l’air ?

Les pensionnaires manifestent leur mécontentement quant à l’aboutissement des négociations engagées avec les autorités locales. “Le gouverneur de la préfecture de Sidi Bernoussi nous avait promis un logement social avec des facilités de paiement, et ce en concertation avec l’administration de l’orphelinat. Ces derniers jours, nous avons constaté un rétropédalage incompréhensible de la part des autorités”, martèle Azzedine Benhamdane, jeune pensionnaire de l’établissement. Contactées par TelQuel, les autorités locales n’ont pas donné suite à…