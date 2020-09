Les grands gagnants de la crise, épisode 2 : Entre prudence et résilience, la méthode Dari Couspate

On se rappelle tous ces rayons de supermarché à moitié vides. Pâtes, légumineuses, riz et autres produits de base avaient été pris d’assaut en quelques jours. Dès l’annonce de l’état l’urgence sanitaire et l’entrée en vigueur des mesures de confinement, les Marocains, comme partout ailleurs, se sont rués sur les produits alimentaires de première nécessité.

Razzia…

Ce réflexe d’“achat de panique” a certes mis à rude épreuve les circuits logistiques, mais il a en contrepartie boosté les ventes de certaines entreprises agroalimentaires. C’est le cas du leader marocain de la filière du couscous et des pâtes alimentaires. L’activité de la PME familiale, fondée il y a 25 ans par Mohamed Khalil, a fait un bond de 15 % sur les six premiers mois de cette année, en comparaison avec la même période en 2019. Une performance remarquable.