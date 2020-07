Polémique sur les vols spéciaux, un Paris-Fès en classe éco à plus de 10.000 dirhams

À l’annonce de l’ouverture des frontières au 14 juillet à minuit, la RAM et Air Arabia font face à une très forte demande, qui provient tout d’abord des milliers de Marocains bloqués à l’étranger depuis plus de quatre mois. Les futurs voyageurs, de leur côté, dénoncent des prix vertigineux et inaccessibles.

Par Soundous Chraibi