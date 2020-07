Salaheddine Mezouar fait son come-back à travers un indice du climat des affaires

Disparu des radars depuis sa démission de la présidence de la CGEM le 13 octobre 2019, suite à un communiqué cinglant du ministère des Affaires étrangères, l’ex-ministre des Finances et ancien président du RNI fait son come-back sur le front du conseil. Euros/Agency Africa, l’agence dirigée par sa fille, Sarah Mezouar, et dont il est actionnaire à travers sa société africaine d’investissement et de conseil aux gouvernements, Ktrium Invest & Advisory, publie un indice dit du “climat des affaires au Maroc” CAM. L’établissement de cet indice est le fruit d’une enquête d’opinion réalisée par Euros/Agency Africa, spécialisée dans les affaires publiques, l’influence et la communication et Insightek, un cabinet spécialisé dans les études de marché. Ce nouvel indice mesurera trimestriellement le “sentiment de confiance des milieux des affaires marocains quant à l’activité de leurs entreprises”, lit-on dans une plaquette de présentation que TelQuel a pu consulter. Le CAM est le résultat d’un sondage effectué sur un échantillon de 1000 chefs d’entreprises marocaines “de…