Arrivée à l’aéroport de Dakhla de 118 Marocains rapatriés de Mauritanie

Il s’agit du deuxième groupe de Marocains rapatriés de Mauritanie, en provenance de Nouadhibou, après l’arrivée dimanche dernier du premier groupe (151 personnes) depuis Nouakchott. Cette opération a profité notamment aux personnes souffrant de maladies chroniques et aux touristes en situation de précarité, outre les enfants et les nourrissons.

Le rapatriement s’est déroulé dans le respect des mesures de précaution et du protocole sanitaire en vigueur, sous la supervision des autorités compétentes. Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l’aéroport, Abdelmounaim Aoutoul, a précisé que d’importants moyens ont été déployés pour prévenir tout risque sanitaire, en l’occurrence la distribution des bavettes et la mise à disposition de distributeurs de gel hydroalcoolique et de caméras thermiques.

Des tests de dépistage ont également été effectués sur les 118 passagers qui ont ensuite embarqué dans des bus à destination de plusieurs établissements hôteliers de la ville de Dakhla, où ils seront confinés durant neuf jours dans le cadre du suivi médical nécessaire, le but étant de s’assurer que ces personnes ne constitueront pas un danger pour elles-mêmes ou leur famille et entourage.

