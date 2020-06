Mohammed VI étend le délai pour le rapport final de la CSMD à janvier 2021

Comme l’a indiqué TelQuel le 26 mai dernier, le rapport de la Commission spéciale pour le modèle de développement ne sera pas remis dans les temps. Dans ce sens, le roi Mohammed VI a accordé un nouveau délai de six mois à la Commission pour rendre le rapport final, soit jusqu’au mois de janvier 2021, au plus tard.

Sur son compte Twitter, la Commission précise que le but est d’y inclure une réflexion sur les conséquences nationale et internationale de la pandémie Covid-19 et renforcer l’approche participative de la commission.

Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste a bien voulu accorder un délai supplémentaire de six mois à la CSMD pour intégrer à sa réflexion les conséquences nationales et internationales de la pandémie Covid-19 et renforcer l’approche participative de la commission. — اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي (@CSMDMaroc) June 4, 2020

A noter que depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, la CSMD a dû se contenter d’auditions en ligne tandis que les réunions entre les 35 membres de l’instance se sont essentiellement tenues en ligne. La Commission a néanmoins lancé de nombreuses initiatives. Parmi elles, l’appel lancé aux lycéens pour penser « le Maroc de demain ». La Commission a également lancé le « label CSMD » qui permet à certains organismes, parmi lesquels l’association des lauréats du groupe ISCAE et les almuni de Centrale-Supelec, d’organiser des évènements sur la thématique du modèle de développement.