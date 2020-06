Covid-19 : Yves Rocher Maroc au cœur de la vague de solidarité nationale

Face à la crise Covid-19, Yves Rocher Maroc tient absolument à s’associer à l’élan de solidarité nationale. Depuis bientôt 30 ans, Yves Rocher est présent dans la vie économique et sociale du Maroc, ainsi que dans le cœur de nombreuses marocaines. Cela crée un attachement encore plus sincère et profond quand nous traversons ensemble la tempête actuelle.