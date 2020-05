KIA, LA MARQUE AUTOMOBILE LA PLUS ACTIVE DU MARCHÉ

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Kia Maroc apporte également son soutien à l’association Initiative Urbaine en participant à l’opération #CoronaPanier, un soutien logistique permettant aux bénévoles de distribuer des denrées alimentaires à 1000 familles dont les revenus ont été impactés par cette crise.

En ce mois sacré, Kia lance une nouvelle action de solidarité avec Initiative Urbaine à travers la plateforme Touti by Kia, un espace de jeu en ligne où peuvent se réunir tous les amateurs du jeu de cartes Touti :www.kia.touti.ma. Grâce à cette plateforme, les parties de cartes en famille ou entre amis pourront donc avoir lieu malgré le confinement ! Et pour chaque partie jouée, Kia verse 1 dirham à l’association Initiative Urbaine pour financer les Coronapaniers offerts aux plus démunis.

Par ailleurs, toujours dans un souci de proximité, Kia Maroc innove avec la mise en place d’un rendez-vous hebdomadaire en live sur Facebook pour s’adresser directement aux internautes.

Après avoir abordé les thèmes de l’après-vente et des promotions en cours, mercredi 6 mai à 15 h, la marque consacrera son live Facebook aux solutions de financement, et en profitera pour annoncer de nouvelles offres en direct depuis son showroom de Casablanca.

Ce mois sacré est également l’occasion, pour Kia Maroc, de lancer des offres inédites sur toute sa gamme et d’inviter les clients potentiels à contacter ses commerciaux à travers différents canaux digitaux, avec la possibilité de découvrir les véhicules en vidéo-live ou d’effectuer un test drive… à domicile !