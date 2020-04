Uri Dadush: “Les politiques ont besoin d’une stratégie qui relance l’économie” #aprèscorona

Le séisme provoqué par le coronavirus a un nouvel épicentre : le continent européen, qui abrite la grande majorité de la diaspora marocaine de plus de 5 millions de personnes. Pourtant, malgré la proximité géographique et ses innombrables liens avec l’Europe, le Maroc n’a que récemment signalé son premier cas. Alors que la Lombardie, riche région du nord de l’Italie, qui est la plus touchée en Europe, compte environ 4700 cas par million d’habitants, au Maroc, les cas signalés ne sont que de l’ordre de 16 par million.

En l’absence toutefois de tests généralisés, on ne peut pas connaître le nombre réel de Marocains qui ont été infectés et qui pourraient être contagieux. Beaucoup sont asymptomatiques, certains ne présentent que des symptômes légers et d’autres encore présentent des symptômes graves qui sont…